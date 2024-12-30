Ньюкасл має намір "підібрати" одноклубника Миколенка

Ньюкасл хоче підписати форварда Евертона Домініка Калверт-Льюїна наступного літа, коли він стане вільним агентом.

Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, "сороки" вважаються фаворитами на те, щоб безкоштовно підписати 27-річного форварда.

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Проте вони не єдині, хто на нього претендує. Повідомляється, що англійцем також цікавиться Фіорентина.

Але у "фіалок" не так багато шансів, адже Калверт-Льюїн хоче залишитися в Англії.

Домінік Калверт-Льюїн приєднався до команди Віталія Миколенка влітку 2016 року, коли "іриски" заплатили за нього Шеффілд Юнайтед 1,8 мільйона євро.

Цього сезону нападник записав на свій рахунок два голи та один асист у 18 матчах Евертона.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко став шостим найдорожчим українським футболістом за версією Transfermarkt.