Бохум з Ордецем здійснив неймовірний камбек в протистоянні з Фортуною

Фортуна Дюссельдорф у матчі-відповіді поступилась Бохуму за право грати в Бундеслізі сезону-2024/2025.

Основний час поєдинку завершився з рахунком 3:0 на користь гостей, які зрівняли рахунок за підсумками двоматчевого протистояння.

Два додаткові тайми не визначили переможця, тому доля протистояння вирішилась у післяматчевих пенальті, де влучнішими були футболісти Бохума — 6:5.

Зазначимо, що український захисник Бохума Іван Ордець, що був гравцем московського Динамо до літа 2022 року, відіграв увесь поєдинок.

Чемпіонат Німеччини — Перехідні матчіМатч-відповідь, 27 травня

Фортуна — Бохум 0:3 (0:1) - пен. 5:6

(перший матч 3:0)

Голи: 0:1 - 18 Гофманн, 0:2, 66 Гофманн, 0:3 - Штегер

Для Бохума — це буде четвертий поспіль сезон у Бундеслізі. Водночас Фортуна востаннє виступала в елітному німецькому дивізіоні в сезоні-2019/20.