Залишився у Львові і чекав: голкіпер Вереса розповів, як готувався до бойових дій

Воротар Вереса Богдан Когут міг легально виїхати за кордон на початку повномасштабного вторгнення, але вирішив залишитися в Україні та займатися самопідготовкою.

Про це він розповів у інтерв’ю "Футбол 24".

"Я був готовий. На той момент дружина з дітьми поїхала до Польщі. Я теж міг виїхати, адже дітей у мене троє. Проте вирішив залишитись і пішов на підготовку. Це була моя принципова позиція. Хто знав, як воно далі буде? Навчився користуватись автоматом, освоїв всілякі базові навички. Залишився у Львові і чекав. Добре, що наші Збройні сили зупинили їх. Не можу сказати, що все минуло. Країна бореться, країна воює. Маю надію на перемогу України", — сказав Когут.

Нагадаємо, нещодавно нападник Валенсії та збірної України Роман Яремчук заявив, що не хоче бути популістом, відповідаючи на питання про готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках.