Не хочу бути популістом: Яремчук відверто відповів на питання про війну

Нападник збірної України Роман Яремчук не став давати голослівну обіцянку, що точно піде захищати Батьківщину.

На питання "Чи взяв би зброю до рук?" він відповів у інтерв’ю бельгійському виданню Nieuwsblad.be.

"Таке легко говорити, але я не хочу бути популістом. Я не знаю. Що станеться? Ніхто не знає. Минуло майже три роки відтоді, як я був в Україні. Раніше я міг сісти на літак у вихідний день. Тепер це надто складно. Треба летіти до Польщі, сісти на автобус", — сказав Яремчук.

Нагадаємо, у квітні Олександр Зінченко пообіцяв, що якщо його призвуть, то він поїде в Україну на війну. Це висловлювання викликало бурхливі обговорення у футбольній спільноті. Ексгравець Тоттенгема Серж Ор’є заявив, що справжньому добровольцю не потрібно, аби його хтось кликав.