Спонсор Реала подарував Мбаппе автомобіль

Компанія BMW, яка є спонсором мадридського Реала, подарувала французькому нападнику Кіліану Мбаппе новий електромобіль.

Про це повідомляє Marca.

Йдеться про BMW i7 M70 xDrive. Седан із двома двигунами загальною потужністю 660 кінських сил може розігнатися до 100 км/год за 3,7 секунди. Максимальна швидкість становить 250 км/год. Місткість акумулятора становить щонайменше 101,7 кВт-год і дає змогу проїхати від 488 до 560 км без підзарядки залежно від типу дороги. Вартість автомобіля без додаткових опцій становить 186 750 євро.

Однак, Мбаппе поки не зможе сповна насолодитися цим подарунком, адже у француза немає водійських прав.

Раніше ми повідомляли, що Кіліан отримає від Реала понад 100 млн євро підписного бонусу. Нагадаємо, Мбаппе не захотів продовжувати контракт із ПСЖ та перейшов у Реал на правах вільного агента. Француз буде виступати під 9 номером у королівському клубі.