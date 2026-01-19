Українська правда
Румунський гранд надіслав Динамо другу пропозицію щодо Бленуце

Олександр Булава — 19 січня 2026, 20:54
Президент Динамо Бухарест Андрій Ніколеску заявив, що надіслав другу пропозицію київським колегам щодо нападника Владіслава Бленуце.

Цитує функціонера Gsp.ro.

Перша пропозиція включала оренду до завершення сезону з правом викупу.

"Я не знаю, що сказати. Ми чекаємо на відповідь. Ми отримали відповідь на першу пропозицію, переробили її, щоб вона відповідала інтересам обох сторін. Чекаємо на відповідь від київського Динамо.

Ми також ведемо переговори з менеджером Бленуце про те, що ми можемо йому запропонувати. Побачимо. Остаточно угода ще не закрита, але й не в динаміці, близькій до завершення.

Якщо говорити про суми, то в пропозиції, яку ми надіслали, нічого не змінилося, лише умови, за яких відбудеться цей можливий трансфер. Я знаю його ще з часів юнацької команди Рапіда. Йому потрібен особливий підхід, щоб він давав результат. Нам знадобиться щонайменше рік, щоб вивести його на пік можливостей. Саме тому ми обговорюємо з київським Динамо формат оренди з правом викупу", – сказав Ніколеску.

Нагадаємо, Динамо підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п'ять років – до літа 2030 року. Бленуце перейшов із Крайови, щоб закрити позицію, яка звільнилася після трансферу Владислава Ваната.

У складі київського Динамо Бленуце зіграв 10 матчів, у яких забив один гол. Наразі нападник разом з клубом готується до другої частини сезону на зборах в Туреччині.

