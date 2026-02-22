Фанати Карпат побили стюардів на матчі з Шахтарем

На стадіоні "Арена Львів" під час матчу 17-го туру УПЛ між Шахтарем та Карпатами сталася сутичка між вболівальниками та стюардами.

Відповідне відео в Instagram опублікувала Фан-трибуна Шахтар Донецьк.

На кадрах видно, як кілька вболівальників без верхнього одягу лупцюють стюардів, які перебували поблизу поля. Конфлікт вдалося швидко зупинити правоохоронцям. При появі поліції розбишаки повтікали з місця події.

Нагадаємо, що поєдинок у Львові завершився розгромною перемогою Шахтаря з рахунком 3:0. У складі "гірників" усі три м'ячі забив Ласіна Траоре, який з'явився на полі вдруге в сезоні.

У турнірній таблиці Карпати займають десяте місце, маючи в активі 19 очок. Наступний поєдинок в чемпіонаті України "леви" проведуть 1 березня. В межах 17 туру підопічні Франа Фернандеса зустрінуться з Колосом.