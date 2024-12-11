Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Соболенко – найкраща тенісистка року за версією WTA

Володимир Максименко — 11 грудня 2024, 15:05
Соболенко – найкраща тенісистка року за версією WTA
Аріна Соболенко
фото BBC

Аріна Соболенко визнана найкращою тенісисткою року за версією WTA.

Про це повідомляє офіційний Х-акаунт організації.

Протягом року білоруска виграла Australia Open та USA Open. Загалом спортсменка маж три перемоги у турнірах Bag Slam.

У жовтні Соболенко стала першою ракеткою світу за версією WTA, що поклало край домінації Іги Швьонтек.

Тенісистка завершила сезон із результатом 56-14.

Раніше повідомлялось, що Костюк та ще три українські тенісистки визначились із дебютним турніром на 2025 рік.

WTA Аріна Соболенко

Аріна Соболенко

Швьонтек: Ми добре потренувалися з Сабалєнкою, цього не було з 2022-го
Швьонтек хоче відібрати у Сабалєнки звання першої ракетки світу
Розчарування року: Швьонтек "закентувалася" з фанаткою Лукашенка
Відбулось жеребкування Підсумкового турніру WTA в одиночному розряді
Шокуюча статистика: Гофф поставила антирекорд сезону за кількістю подвійних помилок

Останні новини