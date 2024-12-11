Соболенко – найкраща тенісистка року за версією WTA

Аріна Соболенко визнана найкращою тенісисткою року за версією WTA.

Про це повідомляє офіційний Х-акаунт організації.

drumroll, please...🥁



Congratulations to @SabalenkaA, your 2024 Player of the Year!



Check out the full video over on Youtube 👇 — wta (@WTA) December 9, 2024

Протягом року білоруска виграла Australia Open та USA Open. Загалом спортсменка маж три перемоги у турнірах Bag Slam.

У жовтні Соболенко стала першою ракеткою світу за версією WTA, що поклало край домінації Іги Швьонтек.

Тенісистка завершила сезон із результатом 56-14.

Раніше повідомлялось, що Костюк та ще три українські тенісистки визначились із дебютним турніром на 2025 рік.