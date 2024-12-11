Соболенко – найкраща тенісистка року за версією WTA
Аріна Соболенко
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Аріна Соболенко визнана найкращою тенісисткою року за версією WTA.
Про це повідомляє офіційний Х-акаунт організації.
Протягом року білоруска виграла Australia Open та USA Open. Загалом спортсменка маж три перемоги у турнірах Bag Slam.
У жовтні Соболенко стала першою ракеткою світу за версією WTA, що поклало край домінації Іги Швьонтек.
Тенісистка завершила сезон із результатом 56-14.
Раніше повідомлялось, що Костюк та ще три українські тенісистки визначились із дебютним турніром на 2025 рік.