Швьонтек: Ми добре потренувалися з Сабалєнкою, цього не було з 2022-го

Колишня перша ракетка світу Іга Швьонтек рада тому, що провела тренування зі своєю білоруською конкуренткою Аріною Сабалєнкою.

Про це вона розповіла на пресконференції перед стартом Підсумкового турніру WTA. Слова польської тенісистки наводить Punto De Break.

"Як і в попередні роки, ми обидві боремося за №1. Я хочу показати свій найкращий теніс і перемогти. Я зосереджуся на своєму першому матчі, буду рухатися крок за кроком. Ми добре потренувалися з Аріною, цього не було з 2022 року, я не знаю, чому. Вона велика гравчиня і гідна звання першої ракетки світу", – сказала Швьонтек.

Напередодні Іга виклала спільні фото та відео з Сабалєнкою. Зазначимо, що тривалий час полька активно підтримувала Україну, ходила з жовто-синьною стрічкою, але тепер відновила спілкування з білорускою, яка вже понад два з половиною роки мовчить про війну.

Сьогодні, 3 листопада, Швьонтек проведе перший матч на Підсумковому турнірі WTA. Її суперницею буде чешка Барбора Крейчикова. Для того, щоб повернутися на першу сходинку рейтингу WTA Ізі потрібно виграти турнір.