Здали нерви: Костюк поступилася росіянці на старті турніру в Берліні

Перша ракетка України Марта Костюк (16) поступилася росіянці Дар’ї Касаткіній (14) в першому колі турніру WTA 500 у Берліні.

Матч тривав 2 години 40 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:7(6), 3:6.

Костюк розпочала матч із програного гейму на своїй подачі, але потім змогла перехопити ініціативу. В другому сеті тенісистки справа дійшла до тайбрейку, на якому Марта вела з мінібрейком, але потім програла 5 розіграшів поспіль.

Після цього українка нервово реагувала на свої помилки, била ракеткою об голову й остаточно втратила контроль над емоціями.

ecotrans Ladies Open — WTA 500

Берлін, Німеччина

Призовий фонд — 922,573$

Трава

Перше коло, 17 червня

Дар’я Касаткіна (країна-терористка) — Марта Костюк (Україна) 4:6, 7:6(6), 6:3

Для Марти ця поразка стала другою поспіль у стартових матчах турнірів WTA. Нагадаємо, минулого тижня Костюк несподівано поступилася землячці Дар’ї Снігур у 1 колі WTA 250 у Ноттінгемі.

У кваліфікації до цього турніру брала участь ще одна українка Даяна Ястремська, але вона не впоралася зі 154 ракеткою світу з Туреччини.