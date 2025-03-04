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Аутсайдер АПЛ готується звільнити головного тренера

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 13:38
Аутсайдер АПЛ готується звільнити головного тренера
Іван Юрич
Саутгемптон

Головний тренер Саутгемптона Іван Юрич може залишитись без роботи за підсумками сезону-2024/25.

Про це повідомляє Talksport.

"Святі" готові звільнити екснаставника Роми та вже визначились із головним кандидатом на цю посаду. Аутсайдер АПЛ зацікавлений у тренері Шеффілд Венсдей Денні Ролі.

Зазначимо, що за підсумками 27 турів Саутгемптон розмістився на 20 місці у турнірній таблиці Англії, маючи у своєму активі лише 9 очок.

У наступному поєдинку підопічні Юрича зіграють проти Ліверпуля – матч відбудеться 8 березня, а стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Юрич очолив Саутгемптон у грудні 2024 року, проте це призначення не можна назвати вдалим – лише одна перемога у десяти матчах.

Раніше хорват тренував Рому Артема Довбика, звідки його також було звільнено.

Попередній матч в межах АПЛ Саутгемптон також програв, розгромно поступившись Челсі.

Чемпіонат Англії, АПЛ Саутгемптон Іван Юрич

Іван Юрич

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