Зі Степановим, без Попова: Україна U-21 оголосила список гравців на матчі проти Туреччини та Албанії

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список гравців який він викликав на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року U-21 проти Туреччини (14 листопада) та спаринг з Албанією (17 листопада).

Про це повідомляє УАФ.

До заявки потрапили 23 футболісти. Серед них опинився нападник Нюрнберга Артем Степанов, проте там немає 18-річного Богдана Попова, який в цьому сезоні феєрить за Емполі (5 голів за 11 матчів).

Попов був на попередньому зборі, після чого поскаржився на малу кількість ігрового часу.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Віктор Долгий (Олександрія), Іван Пахолюк (Колос).

Захисники: Олексій Гусєв (Кудрівка), Сергій Корнійчук (Верес), Ілля Крупський (Металіст 1925), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – Динамо), Віталій Холод (Рух), Микола Огарков (Олександрія).

Півзахисники: Антон Царенко (Легія, Польща), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Максим Мельниченко (Полісся), Данііл Ващенко (Олександрія), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – Зоря), Артем Гусол (Колос), Іван Варфоломєєв (Лінкольн Сіті, Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).

Нападники: Артем Степанов (Нюрнберг, Німеччина), Олександр Пищур (ЕТО Дьйор, Угорщина).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.