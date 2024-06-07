Без капітана Жирони: Збірна Іспанії оголосила остаточний склад на Євро-2024

Збірна Іспанії з футболу оголосила остаточну заявку гравців, які поїдуть на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба "червоної фурії".

Зі списку були виключені капітан Жирони Алейш Гарсія, захисник Барселони Пау Кубарсі та хавбек Атлетико Маркос Льоренте.

Склад збірної Іспанії на Євро-2024

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик), Давід Райя (Арсенал), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад).

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Робін Ле Норманд (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Байєр), Дані Карвахаль (Реал), Начо Фернандес (Реал), Марк Кукурелья (Челсі), Аймерік Лапорт (Аль-Насср), Даніель Вівіан (Атлетик).

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті), Мартін Субіменд (Реал Сосьєдад), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ), Алекс Баена (Вільяреал), Педрі (Барселона), Фермін Лопес (Барселона).

Нападники: Ламін Ямал (Барселона), Ферран Торрес (Барселона), Альваро Мората (Атлетико Мадрид), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик), Хоселу (Реал Мадрид), Дані Ольмо (РБ Лейпциг), Айозе Перес (Бетіс).

Нагадаємо, континентальна першість відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

Збірна Іспанії потрапила до групи B, де зіграє з Італією, Хорватією та Албанією.