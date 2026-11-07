Іспанія та Бразилія зіграють у фіналі Фіналіссіми-2026

За підсумками півфінальних поєдинків путівки до фіналу футзальної Фіналіссіми-2026 здобули збірні Іспанії та Бразилії. Обидва матчі завершилися серіями пенальті.

У першому півфіналі Іспанія вибила з турніру Португалію. Перший тайм минув без голів, а в другому Хосе Рая вивів іспанців уперед. Португальці відповіли точними ударами Рубена Тейшейри та Угу Невеша й були близькі до перемоги, однак Серхіо Гонсалес на останній хвилині вирвав для Іспанії нічию — 2:2. У напруженій серії пенальті влучнішими виявилися іспанські футзалісти — 8:7.

Бразилія у напруженому південноамериканському дербі здолала Аргентину. Долю путівки до фіналу також вирішувала серія пенальті, де бразильці перемогли з рахунком 5:4.

Фіналіссіма-2026

1/2 фіналу, 7 листопада

Іспанія – Португалія – 2:2 (0:0, 2:2 – серія пенальті 8:7)

Бразилія – Аргентина – 1:1 (0:0, 1:1 – серія пенальті 5:4)

Фінальні матчі турніру відбудуться 8 листопада. Аргентина зіграє з Португалією (19:30 за київським часом) у поєдинку за третє місце, а Бразилія та Іспанія визначать володаря титулу футзальної Фіналіссіми-2026.

Нагадаємо, напередодні ХІТ та Атлетик Футзал дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.