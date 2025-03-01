Дуже вдячний: ексгравець Реала вибачився за святкування голу в ворота "вершкових"

Хавбек Бетіса Іско приніс свої вибачення за те, що він святкував свій гол у ворота Реала (2:1) в 26-му турі іспанської Ла Ліги.

Слова 32-річного іспанця наводить Фабріціо Романо.

На 54-й хвилині за нічийного рахунку 1:1 "зелено-білі" отримали право на пенальті, який реалізував Іско. Саме його результативний удар приніс Бетісу перемогу.

Півзахисник не стримав емоцій та відсвяткував цей гол проти своєї колишньої команди. Після матчу він перепросив за свою поведінку.

" Я вибачився перед усіма вболівальниками Реала за моє святкування після забитого голу. Я дуже вдячний цьому клубу, він та його фанати завжди будуть у моєму серці", – сказав Іско.

Ця поразка Реала надала можливість Барселоні відірватися від нього в турнірній таблиці на три очки. Для цього каталонці мають обіграти Реал Сосьєдад. Їхня зустріч відбудеться завтра, 2 березня, о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні також проходили поєдинки 1/8 фіналу Кубку Англії, в одному з яких Максим Таловєров знову забив гол. Український центрбек вразив ворота Манчестер Сіті, який потім зумів змінити хід зустрічі.