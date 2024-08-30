Челсі з Мудриком пройшов Серветт, Трабзонспор Батагова програв серію пенальті Санкт-Галлену у плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі-відповіді фінальної частини плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Челсі Михайла Мудрика на виїзді поступився швейцарському Серветту, проте зміг потрапити за сумою двох матчів в основний раунд ЛК. Український вінгер розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині гри. Мудрик на 14-й хвилині заробив пенальті, яке реалізував Крістофер Нкунку.

Турецький Трабзонспор Арсенія Батагова у серії пенальті поступився Санкт-Галлену зі Швейцарії.

Ліга конференції 2024/25 — кваліфікація

Плейоф, другий матч

29 серпня

Трабзонспор — Санкт-Галлен 1:1 (0:1) - після пенальті 4:5

(перший матч 0:0)

Голи: 0:1 - 31 Шмідт, 1:1 - 52 Дестан

Серветт — Челсі 2:1 (1:1)

(перший матч 0:2)

Голи: 0:1 - 14 Нкунку (пен), 1:1 - 32 Гійємено, 2:1 - 72 Крівеллі

Бетіс (Іспанія) — Кривбас (Україна) 3:0 (3:0)

(перший матч 2:0)

Голи: 1:0 — 40 Руїбаль, 2:0 — 41 Еззальзулі, 3:0 — 43 Еззальзулі

Астана — Бранн 3:0

(перший матч 0:2)

ГІК — Клаксвік 2:1

(перший матч 2:2)

Зіра — Омонія 1:0

(перший матч 0:6)

Ружемборок — Ноах 3:1

(перший матч 0:3)

Олімпія — Рієка 5:1

(перший матч 1:1)

Пакш — Млада 0:3

(перший матч 2:2)

Пафос — Клуж 3:0

(перший матч 0:1)

Нью-Сейнтс — Паневежис 0:0

(перший матч 3:0)

Дріта — Легія 0:1

(перший матч 0:2)

Зріньскі — Гімарайнш 0:4

(перший матч 0:3)

Кілмарнок — Копенгаген 1:1

(перший матч 0:2)

Панатінаїконс — Ланс 2:0

(перший матч 1:2)

Серкль — Вісла 1:4

(перший матч 6:1)

УЕ Санта Колома — Вікінгур 0:0

(перший матч 0:5)

Марибор — Юргорден 0:1

(перший матч 0:1)

Цельє — Пюнік 4:1

(перший матч 0:1)

Гайденгайм — Геккен 3:2

(перший матч 2:1)

Ларн — Лінкольн 3:1

(перший матч 1:2)