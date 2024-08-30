Челсі з Мудриком пройшов Серветт, Трабзонспор Батагова програв серію пенальті Санкт-Галлену у плейоф кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі-відповіді фінальної частини плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.
Челсі Михайла Мудрика на виїзді поступився швейцарському Серветту, проте зміг потрапити за сумою двох матчів в основний раунд ЛК. Український вінгер розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 73-й хвилині гри. Мудрик на 14-й хвилині заробив пенальті, яке реалізував Крістофер Нкунку.
Турецький Трабзонспор Арсенія Батагова у серії пенальті поступився Санкт-Галлену зі Швейцарії.
Трабзонспор — Санкт-Галлен 1:1 (0:1) - після пенальті 4:5
(перший матч 0:0)
Голи: 0:1 - 31 Шмідт, 1:1 - 52 Дестан
Серветт — Челсі 2:1 (1:1)
(перший матч 0:2)
Голи: 0:1 - 14 Нкунку (пен), 1:1 - 32 Гійємено, 2:1 - 72 Крівеллі
Бетіс (Іспанія) — Кривбас (Україна) 3:0 (3:0)
(перший матч 2:0)
Голи: 1:0 — 40 Руїбаль, 2:0 — 41 Еззальзулі, 3:0 — 43 Еззальзулі
Астана — Бранн 3:0
(перший матч 0:2)
ГІК — Клаксвік 2:1
(перший матч 2:2)
Зіра — Омонія 1:0
(перший матч 0:6)
Ружемборок — Ноах 3:1
(перший матч 0:3)
Олімпія — Рієка 5:1
(перший матч 1:1)
Пакш — Млада 0:3
(перший матч 2:2)
Пафос — Клуж 3:0
(перший матч 0:1)
Нью-Сейнтс — Паневежис 0:0
(перший матч 3:0)
Дріта — Легія 0:1
(перший матч 0:2)
Зріньскі — Гімарайнш 0:4
(перший матч 0:3)
Кілмарнок — Копенгаген 1:1
(перший матч 0:2)
Панатінаїконс — Ланс 2:0
(перший матч 1:2)
Серкль — Вісла 1:4
(перший матч 6:1)
УЕ Санта Колома — Вікінгур 0:0
(перший матч 0:5)
Марибор — Юргорден 0:1
(перший матч 0:1)
Цельє — Пюнік 4:1
(перший матч 0:1)
Гайденгайм — Геккен 3:2
(перший матч 2:1)
Ларн — Лінкольн 3:1
(перший матч 1:2)