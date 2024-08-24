Суперник Кривбаса переманив із Реала молодого таланта

Суперник Кривбаса у плейоф кваліфікації Ліги конференцій Бетіс підписав 18-річного захисника мадридського Реала Хорхе Орейро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Молодого центрбека хотіли бачити у себе кілька англійських клубів. Сам гравець обрав для продовження кар'єри саме Бетіс.

Мадридський Реал матиме першочергове право на трансфер Орейро.

🚨🟢⚪️ EXCL: Real Betis sign talent Jorge Oreiro for the Academy from Real Madrid.



2006 born defender was wanted by many clubs also in England but he has signed with Betis.



Real Madrid will have sell-on clause and matching rights as priority to get the player back in future. pic.twitter.com/PYo2fUoEwM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2024

Нагадаємо, у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій клуб УПЛ зазнав поразки (0:2). Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.