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Суперник Кривбаса переманив із Реала молодого таланта

Руслан Травкін — 24 серпня, 12:23
Суперник Кривбаса переманив із Реала молодого таланта
Хорхе Орейро
x.com/FabrizioRomano

Суперник Кривбаса у плейоф кваліфікації Ліги конференцій Бетіс підписав 18-річного захисника мадридського Реала Хорхе Орейро.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Молодого центрбека хотіли бачити у себе кілька англійських клубів. Сам гравець обрав для продовження кар'єри саме Бетіс.

Мадридський Реал матиме першочергове право на трансфер Орейро.

Нагадаємо, у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій клуб УПЛ зазнав поразки (0:2). Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

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