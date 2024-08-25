Нападник Барселони може продовжити кар'єру в Бетісі

Барселона та Бетіс узгодили умови оренди Віктора Роке.

Про це заявляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, оренда буде розрахована на два сезони–2024/25 та 2025/26. Якщо Бетіс скористається цією опцією, то Барселона матиме змогу активувати зворотний викуп за 27.5 мільйонів євро.

Зазначимо, що каталонці придбали Віктора у Атлетіко Паранаенсе влітку минулого року за 30+30 млн. євро.

У минулому сезоні форвард зіграв 16 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkr оцінює гравця в 30 млн. євро.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.