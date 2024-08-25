Нападник Барселони може продовжити кар'єру в Бетісі
Віктор Роке
ФК Барселона
Барселона та Бетіс узгодили умови оренди Віктора Роке.
Про це заявляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, оренда буде розрахована на два сезони–2024/25 та 2025/26. Якщо Бетіс скористається цією опцією, то Барселона матиме змогу активувати зворотний викуп за 27.5 мільйонів євро.
Зазначимо, що каталонці придбали Віктора у Атлетіко Паранаенсе влітку минулого року за 30+30 млн. євро.
У минулому сезоні форвард зіграв 16 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkr оцінює гравця в 30 млн. євро.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Ілкай Гюндоган покинув "синьо-гранатових". За інформацією ЗМІ, це рішення було спричинене проблемами з реєстрацією новачка клубу Дані Ольмо.