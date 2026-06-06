Відомий італійський тренер очолив Бешикташ

Новим головним тренером Бешикташа було призначено Вінченцо Італьяно.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Контракт із 48-річним італійським фахівцем розрахований на два роки – до завершення сезону-2027/28.

На посаді головного тренера Бешикташа Італьяно замінив Сергена Ялчина, який покинув посаду головного тренера "орлів" наприкінці сезону. Його команда завершила на четвертому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Вінченцо Італьяно нещодавно покинув Болонью, з якою працював із 2024 року. Він розраховував очолити Наполі, проте неаполітанський клуб вирішив зробити ставку на Массіміліано Аллегрі.

До Болоньї 48-річний Італьяно працював із Вігонтіною, Уніон Ардзіньяно, Трапані, Спецією та Фіорентиною. З Болоньєю виграв Кубок Італії 2025 року. Фіорентину двічі поспіль виводив у фінал Ліги конференцій, обидва з яких були програні.