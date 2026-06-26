Арсенал намагався придбати у Ньюкасла півзахисника збірної Бразилії – ЗМІ

Центральний півзахисник збірної Бразилії та Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес може продовжити кар'єру в лондонському Арсеналі з наступного сезону, проте поки клуби не домовилися щодо суми трансферу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Каноніри" вже зробили першу офіційну пропозицію за 28-річного хавбека у розмірі 55 мільйонів фунтів стерлінгів, але для "сорок" ця сума є неприйнятно малою, й тому вони її одразу відхилили.

Ньюкасл Юнайтед зазначив, що хоче залишити Гімараеса у складі команди, утім, як зазначає, Sky Sports Арсенал продовжуватиме шукати гравця на позицію хавбека.

Зауважимо, що Бруно Гімараес у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні 41 матч, у яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Також за його спиною 46 зіграних поєдинків за національну команду (3 забиті м'ячі та 11 результативних педач).

Зокрема, в останньому своєму матчі у футболці "селесао" Бруно віддав два асисти у третьому турі групового етапу чемпіонату світу 2026 року проти Шотландії (3:0).