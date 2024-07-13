Бешикташ підтвердив переговори з Лаціо щодо трансферу Іммобіле

Турецький Бешикташ веде переговори з італійським Лаціо щодо трансферу 34-річного нападника Чіро Іммобіле.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Розпочалися переговори з Лаціо щодо трансферу Чіро Іммобіле", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Фабріціо Романо, нападник погодився на умови 2-річного контракту, який йому запропонували представники стамбульського клубу.

Іммобіле виступає за Лаціо з 2016 року. До цього він встиг пограти за Ювентус, Сієну, Дженоа, Торіно, Сієну, Гроссето, Пескару, Боруссію Дортмунд та Севілью.

У минулому сезоні він забив 11 голів та віддав 1 асист у 43 матчах.

Раніше повідомлялося, що Бешикташ розпочав переговори з півзахисником Динамо Миколою Шапаренко.