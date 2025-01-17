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Бешикташ зробив офіційну заяву щодо можливого призначення екстренера МЮ

Володимир Максименко — 17 січня 2025, 11:30
Бешикташ зробив офіційну заяву щодо можливого призначення екстренера МЮ
Бешикташ

Турецький Бешикташ розпочав переговори з колишнім тренером Манчестер Юнайтед Оле-Гуннаром Сульшером.

Про це повідомляє офіційний сайт стамбульського клубу.

"Орли" залишаються без головного тренера після того, як у грудні звільнили Джованні ван Бронкхорста. Очікується, що у разі успішних переговорів, контракт з норвежцем буде підписано до літа 2026 року.

Останнім клубом Сульшера був Манчестер Юнайтед, який він залишив у 2021 році. Окрім "манкуніанців", Оле-Гуннар тренував також Кардіфф та Мольде.

Раніше повідомлялось про інтерес Бешикташа до екстренера Шахтаря.

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