Суперник Шахтаря по Лізі Європи поклав око на колишнього ветерана Реала
Бешикташ проявляє інтерес до колишнього правого захисника мадридського Реала Лукаса Васкеса.
Про повідомляє AS.
За інформацією видання, "чорні орли" вже вийшли на гравця з пропозицією. Сам 34-річний гравець вже обговорює можливий перехід із сім'єю та агентом.
Контракт 34-річного ветерана з клубом діяв до кінця червня поточного року, угоду продовжили на період проведення клубного чемпіонату світу. Після цього керівництво Реала вирішило не продовжувати співпрацю з Васкесом.
Лукас Васкес у віці 16 років приєднався до академії "вершкових" після чого спочатку в оренду, а потім і повноцінно перейшов до Еспаньйола.
Через рік повноцінних виступів за "папуг" Васкес повернувся до Реала, за який провів 398 матчів, забив 38 голів та віддав 73 асисти.
У складі "королівського клубу" Васкес виграв 5 Ліг чемпіонів, 4 Суперкубки УЄФА, 4 чемпіонати, один Кубок та 4 Суперкубки Іспанії, а також тричі Клубний чемпіонат світу та один раз Інтерконтинентальний кубок.
Раніше повідомлялося про те, що Васкес може продовжити кар’єру в Фенербахче.