Турецький гранд може викласти за нападника Динамо 10 млн євро
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ
Турецький Бешикташ розглядає можливість трансферу нападника київського Динамо Владислава Ваната.
Про це повідомляє Fotospor.
Гранд Суперліги уважно стежить за 23-річним форвардом та готовий віддати за нього влітку 10 мільйонів євро.
Чинний контракт Ваната з киянами розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.
У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 19+5 за системою "гол+пас".
Раніше CIES оновила трансферну вартість Ваната, яка значно перевищує дані Transfermarkt.