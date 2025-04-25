Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Турецький гранд може викласти за нападника Динамо 10 млн євро

Володимир Максименко — 25 квітня 2025, 14:23
Турецький гранд може викласти за нападника Динамо 10 млн євро
Владислав Ванат
ФК Динамо Київ

Турецький Бешикташ розглядає можливість трансферу нападника київського Динамо Владислава Ваната.

Про це повідомляє Fotospor.

Гранд Суперліги уважно стежить за 23-річним форвардом та готовий віддати за нього влітку 10 мільйонів євро.

Чинний контракт Ваната з киянами розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 19+5 за системою "гол+пас".

Раніше CIES оновила трансферну вартість Ваната, яка значно перевищує дані Transfermarkt.

Бешикташ Динамо Київ Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Владислав Ванат

Бешикташ

Інтер може повернути в Серію А ексволодаря Золотої бутси
Бешикташ націлений на трансфер Канте
Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Степаненко з поразки дебютував за Еюпспор у матчі чемпіонату Туреччини
Батагов відзначився автоголом за Трабзонспор у матчі проти Бешикташа

Останні новини