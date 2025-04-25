Турецький гранд може викласти за нападника Динамо 10 млн євро

Турецький Бешикташ розглядає можливість трансферу нападника київського Динамо Владислава Ваната.

Про це повідомляє Fotospor.

Гранд Суперліги уважно стежить за 23-річним форвардом та готовий віддати за нього влітку 10 мільйонів євро.

Чинний контракт Ваната з киянами розраховано до літа 2027 року, а портал Transfermarkt оцінює його в 11 млн євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 19+5 за системою "гол+пас".

Раніше CIES оновила трансферну вартість Ваната, яка значно перевищує дані Transfermarkt.