Зірка збірної Португалії може продовжити карʼєру в Саудівській Аравії

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Португалії Бернарду Сілва може змінити клубну прописку та приєднатися до одного з арабських клубів.

Про це повідомляє talkSport.

За даними англійського видання, 31-річний гравець веде перемовини з саудівськими клубами з 2023 року. Тоді ним цікавився Аль-Хіляль і пропонував португальцю зарплату в 500 тисяч фунтів на тиждень (приблизно 570 тисяч євро).

Повідомляється, що наразі для Сілви найімовірнішими варіантами є Аль-Ахлі та Аль-Кадісія. Обидва клуби готові запропонувати португальцю чотирирічний контракт.

Зазначимо, що поточний контракт гравця з англійським клубом чинний до кінця червня 2026 року.

У сезоні 2025/26 Бернарду провів 7 матчів за "містян" в усіх турнірах, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, що вчора, 27 вересня, в 6 турі чемпіонату Англії, Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Бернлі. Сілва вийшов на заміну та провів на полі 7 хвилин.