Бернарду Сілва: На відміну від Арсенала, Ліверпуль завжди виходить проти нас із метою виграти матч

Вінгер Манчестер Сіті Бернарду Сілва розкритикував Арсенал за те, що в очних матчах "каноніри" виходять із думками про нічию, а не перемогу.

Слова португальця наводить The Standard.

"Різниця між протистояннями з Арсеналом та Ліверпулем? Можливо, вона полягає в тому, що Ліверпуль вже виграв АПЛ та Лігу чемпіонів, тоді як Арсенал – ні. І в тому, що Ліверпуль завжди виходить на поле проти нас із метою виграти матч. У футбол вийшла грати лише одна команда. На жаль, інша вирішила шукати межі дозволеного суддею. Ми незадоволені, бо хотіли набрати три очки, але особисто я задоволений тим, як ми вийшли грати. Я радий, що ми завжди виходимо на поле за перемогою", – сказав Сілва.

Вчорашній поєдинок між Сіті та Арсеналом завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2. "Каноніри" пропустили швидкий гол, але змогли не лише відігратися, а й вийти вперед ще до перерви. Втім, наприкінці першого тайму лондонці залишилися в меншості через вилучення Леандро Троссара.

Увесь другий тайм Сіті провисів на воротах Арсенала, але "містяни" забили лише в компенсований час з 28-го удару в бік воріт Давіда Раї.