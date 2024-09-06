Бернарду Сілва: Ситуація з графіком матчів просто абсурдна

Вінгер Манчестер Сіті Бернарду Сілва вважає, що календар матчів переходить усі межі.

Про це він сказав у коментарі Record.

"Ситуація з графіком матчів просто абсурдна, це божевільно! Коли гравці жаліються, люди кажуть, що гравці не можуть жалітися на те життя, яке вони мають. Вони мають рацію — ми здійснюємо свою мрію і робимо те, що робимо. Це справедливо.

З іншого боку, графік просто божевільний. Ми щойно отримали звістку про те, що у нас лише один вихідний перед матчем Кубку ліги. Ми граємо з Арсеналом, відпочиваємо один день, а потім граємо з Вотфордом.

Якщо ми не вилетимо, ми будемо грати кожні три дні протягом кількох місяців. Це абсолютно абсурдно, це просто безумство! Якщо ти не проб’єшся до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то треба зіграти ще два матчі!

Це правда, що склади стали більшими, але я не збираюся говорити, що це легко. Це нелегко, повірте мені. Я проводжу дуже мало часу зі своєю сім’єю. Кількість матчів просто абсурдна", — сказав Сілва.