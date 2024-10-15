Українець потрапив у список найбільших молодих талантів світового футболу

16-річний захисник харківського Металіста Кирило Дігтяр потрапив у список найталановитіших гравців 2007 року народження у світі.

Про це повідомляє Guardian.

"Його прогрес продовжував стрімко зростати, а його дебют у складі юнацької збірної України U-19 відбувся у півфіналі Євро проти Франції. Діхтяр завжди виділявся серед своїх однолітків, і не лише фізичними даними. Номінально центральний захисник, він вже продемонстрував свою універсальність, граючи на всіх позиціях в обороні, легко адаптуючись.

Діхтяр добре читає гру, організовує оборону, ініціює атаки та відбирає м'яч. За повідомленнями, за ним спостерігали іноземні скаути, в тому числі з Манчестер Юнайтед, під час перемог юнацької збірної України U-17 над Грецією та Швейцарією, де 16-річний Діхтяр був капітаном команди та відіграв ключову роль в основі захисту", – йдеться на сайті.

У список юних талантів загалом потрапило 60 футболістів. Зокрема там є футболісти Барселони Ламін Ямал, Пау Кубарсі та Марк Берналь. Найбільше представлення мають Іспанія та Франція (по 4 гравці).

Захисник Металіста у дорослому футболі зіграв уже 32 поєдинки на клубному рівні. На його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.

Нагадаємо, Діхтяр побив 30-річний рекорд, ставши наймолодшим гравцем в УПЛ. Він вийшов на поле у віці 15 років і 191 дня.