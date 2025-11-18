Бензема – про критику Вінісіуса: Не забувайте про все те, що він зробив для Реала
Володар Золотого м'яча Карім Бензема висловився про ту критику, якої зазнає зірковий вінгер Реала Вінісіус Жуніор.
Слова ексфутболіста "вершкових" наводить Фабріціо Романо.
"Не забувайте про все те, що Віні зробив для Реала. Він чудовий хлопець із великим серцем, який хоче постійно навчатись. Вінісіус – феномен", – розповів Бензема.
Цього сезону на рахунку бразильського вінгера 16 матчів у всіх турнірах, в яких він забив п'ять м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше Жуніор дуже бурхливо відреагував на свою заміну в матчі проти Барселони, через що потім публічно просив вибачення.
Також повідомлялось, що у Реалі назріває конфлікт Кіліана Мбаппе та Вінісіуса Жуніора. Француз вже звернувся до керівництва клубу з вимогою продати бразильця.