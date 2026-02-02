Бензема змінить команду в чемпіонаті Саудівської Аравії – інсайдер

Зірковий французький нападник Карім Бензема змінить Аль-Іттіхад на Аль-Хіляль, підписавши з новим клубом угоду, що діятиме до 2027 року.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Зазначається, що трансфер досвідченого форварда в межах чемпіонату Саудівської Аравії вже повністю узгоджено і він вважається вирішеною справою.

Цей перехід стане суттєвим підвищенням для француза з огляду на результати команд. Його новий клуб, Аль-Хіляль, впевнено очолює турнірну таблицю чемпіонату, маючи в активі 46 очок після 18 турів (14 перемог, 4 нічиї) і жодної поразки. Натомість Аль-Іттіхад, кольори якого захищав Бензема, посідає лише 6-те місце, набравши 34 очки у 19 матчах.

Напередодні француз відмовився грати проти Аль-Фатеха у матчі чемпіонату Саудівської Аравії через контракт, який йому запропонували. За інформацією ЗМІ, умови угоди були "принизливими". Цей конфлікт прокоментував і тренер команди Сержіу Консейсау, сказавши, що "він пишався тренувати такого футболіста".

Карім Бензема перебрався до Саудівської Аравії у 2023 році з Реала на правах вільного агента. За цей час нападник зіграв 83 матчі в усіх турнірах, в яких забив 54 голи та віддав 17 результативних передач.

Перед цим француз виступав за Реал, у складі якого виграв усі можливі клубні трофеї та Золотий м'яч, а кар'єру видатний футболіст розпочинав у Ліоні.

