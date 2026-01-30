Українська правда
Бензема відчув себе "приниженим" через запропонований Аль-Іттіхадом контракт

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 07:56
Володар Золотого м'яча-2022 Карім Бензема готовий залишити Аль-Іттіхад після того, як клуб запропонував йому новий контракт.

Про це повідомили у ESPN.

Представники саудівського колективу запропонували французу новий контракт, через умови якого він "відчув себе приниженим та ображеним".

У підсумку, форвард не тільки відмовився його підписувати, а й не захотів грати проти Аль-Фатеха у матчі місцевого чемпіонату, який без Каріма завершився із рахунком 2:2.

Як зауважили представники Бензема в приватній розмові зі ЗМІ, фактичний його заробіток надходив би лише від іміджевих прав, тоді як грати він мав "безоплатно".

Нагадаємо, Карім Бензема перебрався до Саудівської Аравії у 2023 році з Реала на правах вільного агента. За цей час нападник зіграв 83 матчі в усіх турнірах, в яких забив 54 голи та віддав 17 результативних передач.

Перед цим француз виступав за Реал, у складі якого виграв усі можливі клубні трофеї та Золотий м'яч, а кар'єру видатний футболіст розпочинав у Ліоні.

Раніше Бензема назвав найкращого футболіста світу на свою думку.

