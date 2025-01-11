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Бензема – про завершення кар'єри: Дурниці які

Володимир Максименко — 11 січня 2025, 12:05
Бензема – про завершення кар'єри: Дурниці які
Карім Бензема
Фабріціо Романо

Нападник Аль-Іттіхаду Карім Бензема прокоментував чутки про своє завершення професійної кар'єри.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Ці всі історії не відповідають дійсності. Дурниці які. Я почуваюсь дуже добре та можу грати ще багато років.

Реал? Невдовзі буде чергове підтвердження того, що вони найкращий клуб у світі", – резюмував Бензема.

У поточному сезоні на рахунку Каріма  10 голів і 3 асиста в 11 матчах за Аль-Іттіхад у всіх турнірах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що француз може завершити свої виступи у 2025 році.

Окрім того, форвард потрапив у п'ятірку найбільш оплачуваних футболістів світу.

Карім Бензема

Карім Бензема

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