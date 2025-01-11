Бензема – про завершення кар'єри: Дурниці які

Нападник Аль-Іттіхаду Карім Бензема прокоментував чутки про своє завершення професійної кар'єри.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Ці всі історії не відповідають дійсності. Дурниці які. Я почуваюсь дуже добре та можу грати ще багато років.

Реал? Невдовзі буде чергове підтвердження того, що вони найкращий клуб у світі", – резюмував Бензема.

🤍✨ Karim Benzema tells Marca: “I’m sure this year it will be proven again that Real Madrid is the best club in the world”.



“They can win big titles once again”. pic.twitter.com/PhfVdMZpAe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2025

У поточному сезоні на рахунку Каріма 10 голів і 3 асиста в 11 матчах за Аль-Іттіхад у всіх турнірах.

Раніше ЗМІ повідомляли, що француз може завершити свої виступи у 2025 році.

Окрім того, форвард потрапив у п'ятірку найбільш оплачуваних футболістів світу.