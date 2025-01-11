Бензема – про завершення кар'єри: Дурниці які
Карім Бензема
Фабріціо Романо
Нападник Аль-Іттіхаду Карім Бензема прокоментував чутки про своє завершення професійної кар'єри.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Ці всі історії не відповідають дійсності. Дурниці які. Я почуваюсь дуже добре та можу грати ще багато років.
Реал? Невдовзі буде чергове підтвердження того, що вони найкращий клуб у світі", – резюмував Бензема.
У поточному сезоні на рахунку Каріма 10 голів і 3 асиста в 11 матчах за Аль-Іттіхад у всіх турнірах.
Раніше ЗМІ повідомляли, що француз може завершити свої виступи у 2025 році.
Окрім того, форвард потрапив у п'ятірку найбільш оплачуваних футболістів світу.