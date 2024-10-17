Роналду – найбільш оплачуваний футболіст року за версією Forbes

Португальський нападник Кріштіану Роналду за 2024 рік отримає 285 млн доларів, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом світу за вказаний період.

Рейтинг 10 найбільш високооплачуваних гравців світу у сезоні 2024/25 склав Forbes.

Форвард Аль-Насра заробить на полі 220 млн, а ще приблизно 65 млн отримає за його межами. Загальна сума доходу португальця – рекордна для футболу. Минуле досягнення також належало Роналду, 2023 року він заробив 260 млн доларів.

Друге місце у рейтингу посів аргентинський нападник Ліонель Месcі, який виступає за Інтер Маямі. Поступаючись Роналду по заробітку на полі (60 млн проти 220 млн), він випереджає португальця по другій частині доходів (75 млн проти 65 млн).

Трійку замикає бразильський форвард саудівського Аль-Хіляля Неймар – 110 млн.

Загальний рейтинг (заробіток на полі + заробіток поза полем)

Кріштіану Роналду (Португалія) – 285 (220+65) млн доларів; Ліонель Мессі (Аргентина) – 135 (60+75); Неймар (Бразилія) – 110 (80 +30); Карім Бензема (Франція) – 104 (100+4); Кіліан Мбаппе (Франція) – 90 (70+20); Ерлінг Голанд (Норвегія) – 60 (46 +14); Вінісіус Жуніор (Бразилія) – 55 (40+15); Мохамед Салах (Єгипет) – 53 (35+18); Садіо Мане (Сенегал) – 52 (48+4); Кевін де Брейне (Бельгія) – 39 (35+4).

Нагадаємо, 15 жовтня Кріштіану Роналду провів 200-й матч у стартовому складі за національну команду.

Ще сталося у поєдинку 4 туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії у Дивізіоні А. Перший же поєдинок у старті для майбутньої зірки світового футболу відбувся 11 жовтня 2003 року. У товариській грі Португалія зустрічалася з Албанією та перемогла з рахунком 5:3.

За весь час свого перебування у збірній 39-річний нападник зіграв 215 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.