Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бензема планує завершити кар’єру в 2025 році

Олег Дідух — 16 грудня 2024, 21:05
Бензема планує завершити кар’єру в 2025 році
Карім Бензема
instagram.com/karimbenzema

Зірковий французький форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема планує завершити кар’єру гравця влітку 2025 року.

Про це повідомляє Relevo.

Угода 36-річного нападника з Аль-Іттіхадом розрахований до літа 2026 року. Проте Бензема важко адаптуватися до життя у Саудівській Аравії, тому він хоче покинути клуб вже наступного літа та завершити кар’єру, не відпрацьовуючи контракт до кінця.

Після цього Карім планує повернутися у Мадрид, де у нього є свій бізнес і нерухомість. У форварда хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом, тому французові можуть запропонувати керівну посаду в структурі Реала.

У поточному сезоні на рахунку Бензема 10 голів і 3 асиста в 11 матчах за Аль-Іттіхад у всіх турнірах. Раніше француз посів четверте місце у рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів 2024 року за версією Forbes.

Реал Мадрид Карім Бензема Аль-Іттіхад

Карім Бензема

Черговий гол Роналду не врятував Аль-Наср від поразки Аль-Іттіхаду
Справжнє Класико. Усе, що треба знати про дуель Атлетик Більбао – Реал Мадрид
Названо найкращого гравця Реала у XXI столітті
Бензема: Родрі не робить нічого, що змусило б вас сказати "вау"
Роналду – найбільш оплачуваний футболіст року за версією Forbes

Останні новини