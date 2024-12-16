Бензема планує завершити кар’єру в 2025 році

Зірковий французький форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема планує завершити кар’єру гравця влітку 2025 року.

Про це повідомляє Relevo.

Угода 36-річного нападника з Аль-Іттіхадом розрахований до літа 2026 року. Проте Бензема важко адаптуватися до життя у Саудівській Аравії, тому він хоче покинути клуб вже наступного літа та завершити кар’єру, не відпрацьовуючи контракт до кінця.

Після цього Карім планує повернутися у Мадрид, де у нього є свій бізнес і нерухомість. У форварда хороші стосунки з президентом Реала Флорентіно Пересом, тому французові можуть запропонувати керівну посаду в структурі Реала.

У поточному сезоні на рахунку Бензема 10 голів і 3 асиста в 11 матчах за Аль-Іттіхад у всіх турнірах. Раніше француз посів четверте місце у рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів 2024 року за версією Forbes.