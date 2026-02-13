Бенфіка з Трубіним та Судаковим на виїзді здолала Санта-Клару в 22 турі Ліги Португалії

У п'ятницю, 13 лютого, лісабонська Бенфіка гостювала на полі Санта-Клари у рамках 22 туру португальської Прімейра-ліги сезону-2025/26.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "орлів".

Голи Павлідіса та автогол Пауло Віктора дозволили гостям повести в рахунку, на що господарі відповіли лише влучним пострілом Пасієнсії на старті другої половини.

Український голкіпер Анатолій Трубін отримав оцінку 6,0 від Sofascore, зокрема через результативну помилку, що призвела до пропущеного м'яча. Його співвітчизник Георгій Судаков розпочав гру на лаві запасних і з'явився на полі на 79-й хвилині, змінивши Рафу Сілву. За гру українець отримав оцінку 6.3. Загалом він зробив 15 дотиків до м'яча та віддав 71% вдалих пасів за матч.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

22 тур, 13 лютого

Санта-Клара – Бенфіка 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 16 Павлідіс, 0:2 – 38 Пауло Віктор (автогол), 1:2 – 47 Пасієнсія

Вилучення: 90+2 – Лукас Соарес (Санта-Клара)

Нагадаємо, на посаді головного тренера лісабонської Бенфіки можуть відбутись зміни, якщо Жозе Моурінью пристане на пропозицію очолити збірну Португалії.