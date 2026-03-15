Бенфіка Судакова та Трубіна вирвала перемогу над Аракою у 26 турі Ліги Португалії: відомі оцінки українців

У суботу, 14 березня, відбувся матч 26-го туру чемпіонату Португалії з футболу, в якому Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова на виїзді вирвала перемогу над Арокою.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

Господарі відкрили рахунок на старті завдяки пенальті від Мартінеса, але підопічні Моурінью відігралися після удару Ріоса з подачі Шельдерупа на 51-й хвилині. Три очки гостям приніс точний удар Івановича аж на 90+6 хвилині поєдинку. А кінцівка запам'яталась парою червноних карток, які заробили Дедич та Тресс.

Український воротар Анатолій Трубін здійснив п'ять сейвів та отримав за цей поєдинок оцінку 7.6 від Sofascore. А його колишній одноклубник по донецькому Шахтарю Георгій Судаков вступив у гру на 74-й хвилині, встигнувши віддати дві ключові передачі зі стовідсотковою точністю пасів, і унаслідку заробивши оцінку 7.1.

Чемпіонат Португалії – Ліга Португалії

26 тур, 14 березня

Арока – Бенфіка 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 7 Мартінес (пенальті), 1:1 – 51 Ріос, 1:2 – 90+6 Іванович

Вилучення: 90+9 – Дедич (Бенфіка), 90+9 – Тресса (Арока)

Ця перемога дозволила Бенфіці зрівнятися за очками зі Спортингом, але команда й надалі йде третьою, поступаючись Порту.

Standings provided by Sofascore

