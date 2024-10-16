Бенфіка відповіла на звинувачення у фінансових махінаціях

Португальська Бенфіка виступила з заявою щодо звинувачень клубу в фінансових махінаціях.

Текст заяви Бенфіки приводить клубна пресслужба.

"Бенфіка та її юристи детально проаналізують звинувачення, про які їм було повідомлено сьогодні і які покладають на Бенфіку відповідальність за ймовірні дії, які приписують її колишньому президенту та колишньому раднику.

Немає сумніву, що Бенфіка без вагань захищатиметься від усіх безпідставних звинувачень (і з того, що вже вдалося проаналізувати, вони необґрунтовані), а також від всього, що зачіпає або могло зачепити її права та інтереси".