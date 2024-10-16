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Бенфіка відповіла на звинувачення у фінансових махінаціях

Олег Дідух — 16 жовтня, 14:49
Бенфіка відповіла на звинувачення у фінансових махінаціях
ФК Бенфіка

Португальська Бенфіка виступила з заявою щодо звинувачень клубу в фінансових махінаціях.

Текст заяви Бенфіки приводить клубна пресслужба.

"Бенфіка та її юристи детально проаналізують звинувачення, про які їм було повідомлено сьогодні і які покладають на Бенфіку відповідальність за ймовірні дії, які приписують її колишньому президенту та колишньому раднику.

Немає сумніву, що Бенфіка без вагань захищатиметься від усіх безпідставних звинувачень (і з того, що вже вдалося проаналізувати, вони необґрунтовані), а також від всього, що зачіпає або могло зачепити її права та інтереси".

Нагадаємо, Бенфіці грозить відсторонення від змагань на термін від 6 місяців до 3 років. Клуб звинувачують у корупції та податковому шахрайстві.

Зазначені злочини були скоєні ще у 2017 році попереднім керівництвом Бенфіки на чолі з Луїшем Феліпе Вієйрою.

Бенфіка

Бенфіка

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