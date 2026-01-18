Трубін та Судаков отримали хороші оцінки за проведений матч проти Ріу Аве в чемпіонаті Португалії

Українські гравці Бенфіки Анатолій Трубін та Георгій Судаков дізналися оцінки за проведений матч проти Ріу Аве, який відбувся в межах чемпіонату Португалії та завершився перемогою лісабонського клубу з рахунком 2:0.

Статистичний портал SofaScore виставив Судакову 7,0 балів. Як відомо, Георгій у цьому поєдинку відзначився гольовою передачею, а на 89-й хвилині був замінений. Водночас Трубін отримав оцінку 7,4, відстоявши на "нуль".

Для Георгія цей асист став 5-м на клубному рівні в складі Бенфіки у всіх турнірах, також на його рахунку 4 голи.

Напередодні головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью пояснив своє рішення випустити українця Георгія Судакова у матчі 1/4 фіналу Кубку Португалії проти Порту (0:1).