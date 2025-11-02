Бенфіка розгромила Гімарайнш в чемпіонаті Португалії: відомі оцінки Трубіна та Судакова

У ніч на неділю, 2 листопада, відбувся матч 10 туру португальської Прімейри, в якому Бенфіка перемогла Гімарайнш.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь лісабонського клубу.

Так, участь у поєдинку в складі "орлів" взяли українці Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Українського півзахисника було замінено у перерві протистояння.

За свій виступ портал SofaScore виставив Трубіну, який здійснив 3 сейви – 7,0 балів, а оцінка Судакова склала 6,6.

Завдяки цій перемозі Бенфіка набрала 24 бали, однак все ще йде третьою у турнірній таблиці, поступаючись Порту та Спортингу.

Напередодні Судаков отримав одну з найвищих оцінок за матч 1/4 фіналу Кубку португальської ліги проти Тондели (3:0).