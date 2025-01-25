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Не зробив жодного сейву: Бенфіка з Трубіним несподівано поступилася Каса Піа

Станіслав Лисак — 25 січня 2025, 22:09
Футболіст Беніфки Анатолій Трубін
Анатолій Трубін
Getty Images

Лісабонська Бенфіка зазнала поразки від Каса Піа в межах 19 туру португальської Прімейри-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1. Український воротар "орлів" Анатолій Трубін вийшов у старті, однак допомогти своїй команді не зумів. Українець не здійснив жодного сейву та отримав другу найгіршу оцінку за підсумками гри – 5,8.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга
19 тур, 25 січня

Каса Піа – Бенфіка 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Ді Марія, 1:1 – Кассіано, 2:1 – 60 Морейра, 3:1 – 90+4 Ліволан

Підопічні Бруно Лаже втретє програли за останні чотири матчі та можуть втратити друге місце, якщо Порту здобуде перемогу у своєму поєдинку.

Каса Піа водночас закріпилася на шостій позицїі турнірної таблиці, маючи 30 залікових балів після 19 турів.

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Бенфіка

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