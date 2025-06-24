Трубін вийде у старті Бенфіки на вирішальний матч проти Баварії на КЧС-2025

Сьогодні, 24 червня, у Шарлотті на "Банк оф Амеріка Стедіум" відбудеться матч третього туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025, в якому зійдуться Бенфіка та Баварія.

Німецький клуб вже гарантував собі місце у плейоф турніру, перегравши Боку Хуніорс (2:1) у другому турі. У зв'язку із цим головний тренер "ротен" Венсан Компані вирішив випустити практично резервний склад.

Лісабонські "орли" у свою чергу все ще змагаються за вихід до 1/8 фіналу, а тому на цю гру вони вийдуть у бойовому режимі з Анатолієм Трубіним у стартовому складі.

Бенфіка: Трубін – Баррейро, А. Сілва, Отаменді, Даль – Аурснес, Санчеш, Ді Марія, Престіанні, Шельдеруп – Павлідіс.

Запасні: Феррейра, Луїс, Актюркоглу, Байрамі, Брума, Вайндер, Велозу, Гувея, Кокчу, Олівейра, Пріоште, Регу, Сантуш.

Баварія: Ноєр – Бое, Упамекано, Станішич, Геррейро – Пальїнья, Павлович, Бішоф, Мюллер, Сане – Гнабрі.

Запасні: Перец, Урбіг, Дайбер, Азну, Горецка, Карл, Кейн, Коман, Асаре, Кіала, Кімміх, Лаймер, Мусіала, Олісе, Та.

Старт поєдинку між Бенфікою та Баварією запланований на 22:00 за київським часом.

Після двох турів команда Трубіна посідає друге місце, маючи в активі 4 очки. Бенфіці вистачить нічиєї, щоб разом із мюнхенським клубом вийти у плейоф КЧС-2025.