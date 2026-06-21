Головний тренер Саудівської Аравії розкрив причини розгромної поразки від Іспанії у другому турі ЧС-2026

Головний тренер національної збірної Саудівської Аравії Йоргос Доніс заявив, що його команда припустилася багатьох помилок через невпевненість у матчі проти Іспанії у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026-го року.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Ми не були достатньо сильними, щоб зупинити Іспанію поблизу нашої штрафної зони. Ми припустилися занадто багатьох помилок. Коли гра йде не так, як треба, і коли ти дуже швидко пропускаєш три голи, ти відчуваєш невпевненість.

Ми заспокоїли команду, але це на нас позначилося. Таке часто трапляється на великих турнірах. Гадаю, це очевидно. Це не страх. Але ти можеш відчувати невпевненість, коли справи йдуть не так, як треба".