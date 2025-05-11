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Базель встановив історичний рекорд чемпіонату Швейцарії

Володимир Максименко — 11 травня 2025, 14:40
Базель встановив історичний рекорд чемпіонату Швейцарії
Базель
instagram.com/fcbasel1893

Лідер чемпіонату Швейцарії Базель переграв Лугано в матчі чемпіонської групи та встановив історичний рекорд.

Про це повідомляє Opta.

"RotBlau" стали першим клубом в історії національної першості, який забив п'ять або більше м'ячів у трьох поспіль матчах.

До цього Базель розгромив Серветт 5:1 та Івердон-Спорт 5:0 в межах чемпіонату.

Між цими поєдинками клуб переграв ФК Лозанну у півфіналі національного Кубку 3:2 та успішно пробився до вирішального етапу, де зустрінеться з Янг Бойз.

За підсумками 35 турів Базель лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії, набравши 67 очок. Найближчий переслідувач, Серветт, має 55 залікових балів.

Напередодні італійський Комо переграв Кальярі та встановив цим новий клубний рекорд – шість перемог поспіль в межах Серії А.

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