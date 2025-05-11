Базель встановив історичний рекорд чемпіонату Швейцарії
Лідер чемпіонату Швейцарії Базель переграв Лугано в матчі чемпіонської групи та встановив історичний рекорд.
Про це повідомляє Opta.
"RotBlau" стали першим клубом в історії національної першості, який забив п'ять або більше м'ячів у трьох поспіль матчах.
До цього Базель розгромив Серветт 5:1 та Івердон-Спорт 5:0 в межах чемпіонату.
Між цими поєдинками клуб переграв ФК Лозанну у півфіналі національного Кубку 3:2 та успішно пробився до вирішального етапу, де зустрінеться з Янг Бойз.
За підсумками 35 турів Базель лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Швейцарії, набравши 67 очок. Найближчий переслідувач, Серветт, має 55 залікових балів.
Напередодні італійський Комо переграв Кальярі та встановив цим новий клубний рекорд – шість перемог поспіль в межах Серії А.