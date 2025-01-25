Баєр продовжив контракт з Боніфейсом
Віктор Боніфейс
bayer04.de
Чинний чемпіон Бундесліги Баєр підписав новий контракт із нападником Віктором Боніфейсом.
Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х".
Нова угода розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі не відомі.
Зазначається, що Боніфейс не вважається гравцем для продажу. Трансфер буде розглядатися при пропозиції у 50 млн євро. Клуби із Саудівської Аравії стежать за ним.
У поточному сезоні в активі нападника 7 голів та 1 асист.
Нагадаємо, у грудні форвард отримав розрив м'яза стегна і досі ще не з'являвся на полі, хоча в останньому матчі клубу проти Атлетико потрапив у заявку.