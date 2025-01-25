Баєр продовжив контракт з Боніфейсом

Чинний чемпіон Бундесліги Баєр підписав новий контракт із нападником Віктором Боніфейсом.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х".

Нова угода розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі не відомі.

Зазначається, що Боніфейс не вважається гравцем для продажу. Трансфер буде розглядатися при пропозиції у 50 млн євро. Клуби із Саудівської Аравії стежать за ним.

У поточному сезоні в активі нападника 7 голів та 1 асист.

🚨⚫️🔴 Victor #Boniface’s contract was secretly extended by another year until 2029, as exclusively revealed on our Transfer Update show. The 24-y/o striker is now one of the top earners at Bayer 04.



However, as reported, he is still not considered unsellable. Leverkusen are… pic.twitter.com/2yZYEHAjSS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2025

Нагадаємо, у грудні форвард отримав розрив м'яза стегна і досі ще не з'являвся на полі, хоча в останньому матчі клубу проти Атлетико потрапив у заявку.