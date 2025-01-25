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Баєр продовжив контракт з Боніфейсом

Олександр Булава — 25 січня 2025, 12:57
Баєр продовжив контракт з Боніфейсом
Віктор Боніфейс
bayer04.de

Чинний чемпіон Бундесліги Баєр підписав новий контракт із нападником Віктором Боніфейсом.

Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг у соцмережі "Х".

Нова угода розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі не відомі.

Зазначається, що Боніфейс не вважається гравцем для продажу. Трансфер буде розглядатися при пропозиції у 50 млн євро. Клуби із Саудівської Аравії стежать за ним.

У поточному сезоні в активі нападника 7 голів та 1 асист. 

Нагадаємо, у грудні форвард отримав розрив м'яза стегна і досі ще не з'являвся на полі, хоча в останньому матчі клубу проти Атлетико потрапив у заявку.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Баєр Леверкузен Віктор Боніфейс

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