Тренер підтвердив інформацію про те, що талант Баєра відмовився приїжджати до збірної України

17-річний форвард Баєра Артем Степанов відмовився приїжджати на нещодавній збір команди U-20, хоча й отримав відповідне офіційне запрошення.

Про це в коментарі Sport-Express.ua розповів головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса.

"Артем отримав офіційне запрошення на тренування зі збірною U-20 у рамках підготовки цієї вікової категорії до чемпіонату світу, але зрештою вирішив відмовитись. Так само, як і з іншими гравцями в таких ситуаціях, я розмовляв з Артемом перед початком цього навчально-тренувального збору. Ми також були на зв'язку із його клубом. Загалом, мені цікаво слухати і дізнаватися, чому гравець відмовляється приєднатися до збірної, адже більшість футболістів сприймають це як велике і почесне досягнення і прагнуть приїхати", – заявив Мельгоса.

Водночас він не став коментувати деталі, що вплинули на таке рішення форварда. Однак, напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Степанов не прибув до збірної України U-20 через конфлікт із головним тренером цієї команди Дмитром Михайленком.

У поточному сезоні Артем зіграв дві гри за головну команду Баєра, результативними діями не відзначався. Кольори юнацької збірної України U-19 футболіст захищав лише в одній офіційній грі.