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Баєр підсилився гравцем ПСЖ

Микола Дендак — 28 серпня, 22:56
Баєр підсилився гравцем ПСЖ
Норді Мукіеле
Getty Images

26-річний захисник ПСЖ Норді Мукіеле перейшов у леверкузенський Баєр на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що француз виступатиме за німецький клуб протягом року. В угоді не передбачена можливість викупу футболіста.

У сезоні-2023/24 Мукіеле зіграв 20 матчів за свій клуб та відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Баєр вирвав перемогу проти Боруссії Менхенгладбах на останніх хвилинах матчу 1 туру Бундесліги. Також "фармацевти" виграли Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості у поєдинку проти Штутгарта.

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