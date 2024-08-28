Баєр підсилився гравцем ПСЖ

26-річний захисник ПСЖ Норді Мукіеле перейшов у леверкузенський Баєр на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що француз виступатиме за німецький клуб протягом року. В угоді не передбачена можливість викупу футболіста.

Bienvenue, Nordi #Mukiele! 👋🇫🇷



The 26-year-old defender joins on a one-year loan deal from @PSG_English with immediate effect.✍️ pic.twitter.com/Z4EWntbAHj — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 28, 2024

У сезоні-2023/24 Мукіеле зіграв 20 матчів за свій клуб та відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Баєр вирвав перемогу проти Боруссії Менхенгладбах на останніх хвилинах матчу 1 туру Бундесліги. Також "фармацевти" виграли Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості у поєдинку проти Штутгарта.