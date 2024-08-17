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У фірмовому стилі: Баєр виграв Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості

Ігор Чернявський — 17 серпня, 23:36
У фірмовому стилі: Баєр виграв Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості
Німецький футбольний союз

Баєр став володарем Суперкубка Німеччини-2024.

У матчі за трофей "фармацевти" по пенальті перемогли срібного призера Бундесліги-2023/24 — Штутгарт.

Суперкубок Німеччини
17 серпня

Баєр — Штутгарт 2:2 (4:2 по пенальті)

Голи: 1:0 — Боніфейс 11, 1:1 — Мійо 15, 1:2 — Ундав 63, 2:2 — Шик 88

Баєр вперше у своїй історії виграв Суперкубок Німеччини. До цього у скарбничці леверкузенського клубу було всього 4 трофеї, два з яких вдалося виграти минулого сезону.

Попередня кампанія Баєра була близькою до ідеалу, адже команда Хабі Алонсо виграла чемпіонат і Кубок Німеччини. Єдиної поразки в сезоні "фармацевти" зазнали у фіналі Ліги Європи, поступившись Аталанті з рахунком 0:3.

Суперкубок Німеччини Штутгарт Баєр Леверкузен

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