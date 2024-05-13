Ще одна невдала спроба: Баварія намагалася підписати тренера середняка АПЛ

Мюнхенська Баварія зробила чергову невдалу спробу призначити нового тренера. На цей раз німці намагались запросити керманича англійського Кристал Пелеса Олівера Гласнера.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, Баварію привабив досвід роботи фахівця в АПЛ і Бундеслізі. Мюнхенці планували викупити тренера за 18 млн євро. Проте власник клубу Стів Періш запросив 100 млн євро, після чого Баварія, цілком очікувано, вийшла з переговорів. Видання підкреслює, що Гласнер був не проти очолити мюнхенський клуб.

Зазначимо, фахівець у своїй кар'єрі тренував Вольфсбург, потім Айнтрахт, з яким виграв Лігу Європи. У лютому 2024 року австрієць став головним тренером Кристал Пелес. Під керівництвом Гласнера "орли" провели 12 матчів та програли лише в трьох із них.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас Тухель залишить свою посаду.

Серед варіантів на посаду тренера мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.