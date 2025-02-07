Баварія хоче отримати 70 млн євро за трансфер Теля

Мюнхенська Баварія планує влітку завершити трансфер французького вінгера Матіса Теля.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Керівництво німецького клубу хотіло продати гравця ще під час зимового трансферного вікна та було дуже розчароване відмовою футболіста від трансферу. Тому мюнхенці були задоволені тим, що відправили його в оренду до завершення сезону в Тоттенгем.

Баварія хоче продати Теля влітку. За їхніми підрахунками на його трансфері можна заробити 70 млн євро.

Зазначається, що остаточне рішення залишається за гравцем. Однак у випадку повернення його влітку, на нього очікує складне майбутнє під керівництвом головного тренера Венсана Компані.

Нагадаємо, напередодні Баварія оголосила про продовження контракту зі своєю легендою Мануелем Ноєром.