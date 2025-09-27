Кейн: Не думаю про повернення в АПЛ

Зірковий форвард Баварії Гаррі Кейн запевняє, що поки що не планує своє повернення в АПЛ.

Слова англійського нападника наводить Фабріціо Романо.

"На даний момент я не думаю про повернення в АПЛ. Я справді щасливий у Баварії. У мене залишилося два роки по контракту. Я насолоджуюся кожним моментом. Баварія – це найкраще місце для того, щоби вигравати трофеї, однозначно", – заявив форвард.

Напередодні в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кейн планує повернутися в АПЛ влітку 2026 року, а головним претендентом на підписання форварда є Манчестер Юнайтед.

Головною мотивацією повернення Кейна в АПЛ називається бажання побити рекорд Алана Ширера за голами в чемпіонаті. Влітку 2026 року форварда можна буде придбати за 65 мільйонів євро згідно з пунктом у його контракті.